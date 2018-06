Executivo do Google visitará Pyongyang O diretor executivo do Google, Eric Schmidt, visitará em breve a Coreia do Norte, integrando uma "missão humanitária". Será a primeira viagem de um alto executivo do setor de tecnologia dos EUA ao país com menor liberdade de navegação na internet, segundo ONGs. Também integrará a comitiva Bill Richardson, ex-governador do Estado americano do Novo México. O anúncio da viagem foi feito dois dias depois de o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, pedir o fim da "confrontação" com a Coreia do Sul.