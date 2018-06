Exercício militar é cancelado devido a crise na Ucrânia

Desde 2007, o Norad e a Força Aérea da Federação Russa cooperam no exercício da "água vigilante". Geralmente, os exercícios acontecem próximos ao Alasca, em agosto ou setembro. A mais recente interação envolveu jatos de combate interceptando um avião de carreira com um falso passageiro sequestrado indo do espaço aéreo da Rússia para o do Alasca e vice-versa.

De acordo com Charles Marsh, porta-voz do Norad, os exercícios "forneceram uma oportunidade para Norad e Rússia cooperarem e coordenarem a resposta a uma ameaça mutuamente conhecida de rapto de avião".

Ele disse que o exercício deste ano foi suspenso pelo Departamento de Defesa dos EUA e pelo primeiro-ministro canadense Stephen Harper "devido à situação na Ucrânia". Segundo Marsh, o treinamento incluiria a Força de Defesa do Japão pela primeira vez.

No ano passado, as autoridades de defesa americanas viram o exercício como uma passo para melhorar relações militares e cooperar em um esforço que transcendesse a política. Fonte: Associated Press.