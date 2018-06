Exército afegão não poderá convocar apoio aéreo da Otan

"Decreto que a partir deste domingo nenhuma força afegã terá permissão para pedir suporte aéreo estrangeiro sob nenhuma circunstância", disse em discurso a jovens oficiais na academia militar de Cabul. "Nossas forças chamam por apoio aéreo dos estrangeiros e as crianças são mortas no ataque aéreo", disse.

O comentário, aparentemente, fazia referência a um ataque noturno ocorrido em combinação entre as forças terrestres do Afeganistão e da Otan contra um reduto taleban em uma região remota ao oeste do país na quarta-feira. Segundo informações iniciais, 10 civis, incluindo cinco crianças e quatro mulheres, morreram no ataque.

Três líderes do comando taleban, incluindo o líder militante ligado ao Al-Qaeda conhecido por Shahpoor, também morreram.

As mortes causadas pelas forças da Otan na luta contra o taleban no Afeganistão são um assunto delicado no país e regularmente condenados por Karzai.

"Estamos felizes que as forças estrangeiros estão saindo do Afeganistão", disse Karzai, referindo-se a retirada prevista das tropas da Otan sob comando norte-americano até o fim do ano.

"Tenho pedido às tropas estrangeiras para não bombardearem nossas casas, para não irem para nossos vilarejos, para não desrespeitarem nosso povo. E vemos nossas forças aliadas com as forças estrangeiras violando os direitos humanos", afirmou.

Karzai disse que as forças afegãs devem ser capazes de defender o país após a saída das forças estrangeiras. "Concordo que atravessamos um momento desafiador, mas somos donos deste país", acrescentou.

"A América não é dona de nosso país, o Paquistão não é dono deste país, a Alemanha não é dona deste país, a França não é dona deste país", disse. "E mostraremos ao mundo que podemos proteger nosso país e que podemos defender nosso país". As informações são da Associated Press.