Exército anuncia morte de chefe local dos Zetas O Exército mexicano anunciou ontem a morte de Carlos Alberto Fernández Hernández, identificado como chefe local do cartel dos Zetas em Ciudad Victoria, no Estado de Tamaulipas. Segundo os militares, o suspeito foi morto juntamente com três integrantes da facção, na sexta-feira. Fernández era considerado um dos principais colaboradores de Heriberto Lazcano, acusado de chefiar o cartel.