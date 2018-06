Exército assume controle de cidade chave no Mali

PARIS - Fontes do Exército da França disseram que os soltados franceses já assumiram o controle da cidade de Timbuctu no norte do Mali, depois de garantirem a segurança do aeroporto local. As tropas não encontraram resistência, disse uma das fontes, que preferiu não se identificar.

Mais cedo, nesta segunda-feira, 28, o ministro de Relações Exteriores francês, Laurent Fabius, afirmou que as tropas lideradas pela França para combater militantes no norte do Mali libertariam Timbuctu "muito em breve". "As coisas estão indo como o presidente havia definido. Juntamente com os cidadãos do Mali, vamos libertar Timbuctu muito em breve", disse Fabius, falando no canal de televisão France 2.

No fim de semana, as tropas francesas reforçaram os ataques no norte do Mali, com tanques correndo para Timbuctu, local que os militantes ocupam desde abril.

Fabius informou que outras tropas africanas, como a do Chade e a da Nigéria, estão empenhadas na luta para deslocar os rebeldes. O ministro repetiu que o objetivo francês sempre foi passar a liderança da ofensiva para os militares africanos. "O importante é que, passo a passo, o Mali é libertado", disse ele. As informações são da Dow Jones