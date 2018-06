Exército chinês usa hackers, acusa empresa

A acusação foi feita horas antes de a Apple anunciar que alguns computadores de seus funcionários haviam sido invadidos por hackers. Eles seriam os mesmos que atacaram o Facebook na semana passada.

O governo de Barack Obama não se manifestou sobre o relatório da Mandiant. Em novembro de 2011, uma agência de inteligência americana afirmou publicamente que a China é quem mais rouba segredos comerciais dos EUA.

Segundo a Mandiant, foram realizados ataques contra 141 organizações desde 2006. A maioria dos alvos é de empresas com base nos EUA, embora também haja algumas da Grã-Bretanha e do Canadá. Essas operações partiriam de um edifício de 12 andares em Xangai, onde funciona a Unidade 61398 do Exército da China. Cerca de mil membros desse grupo seriam especialistas em tecnologia e muitos têm fluência em inglês.

O Ministério da Defesa da China refutou a acusação e disse que os chineses também são alvo de ataques cibernéticos. "Os ataques de hackers são transnacionais e anônimos. Determinar sua origem é extremamente difícil", disse o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Hong Lei.

A Mandiant é a principal empresa dos EUA na área de proteção contra ataques de hackers. Teve faturamento de US$ 100 milhões no ano passado. O jornal New York Times contratou a companhia para investigar ações de hackers contra seus jornalistas em 2012.