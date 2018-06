Exército da Argélia mata um dos líderes da Al-Qaeda

A autoridade disse que dois veículos transportavam os cinco homens, incluindo Khalil Ould Addah, também conhecido como Abu Bassen, o número três da Al-Qaeda no braço do grupo no norte da África.

O jornal árabe El Khabar disse que alguns homens estavam viajando do Mali na quarta-feira para se encontrar com líderes da Al-Qaeda baseados no norte da Argélia.

A autoridade, que não quis ser identificado por não ter autorização para falar com a mídia, disse que o exército queria capturar os homens vivos, mas no fim o uso de ataque aéreo foi considerado necessário. Fonte: Associated Press.