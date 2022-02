Exército da Rússia diz que civis ucranianos podem sair 'livremente' de Kiev

MOSCOU - O exército da Rússia afirmou nesta segunda-feira, 28, que os civis podem partir "livremente" de Kiev e acusou o governo ucraniano de utilizá-los como escudos humanos, no quinto dia da invasão russa do país. "Todos os civis da cidade podem deixar a capital ucraniana livremente pela estrada Kiev-Vasilkiv", ao sudoeste de Kiev, afirmou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konashenkov.

O porta-voz acusou as autoridades de Kiev de utilizar os civis como "escudos humanos" diante das tropas russas.

Leia Também UE e Canadá banem aviões russos de seu espaço aéreo; europeus ampliam envio de armas à Ucrânia

De acordo com ele, a cidade está nas mãos de "saqueadores, ladrões e nacionalistas", que foram armados pelas autoridades.

As autoridades ucranianas afirmaram nos últimos dias que combateram várias unidades avançadas na capital e as expulsaram.

Konashenkov também reivindicou a "supremacia aérea" em toda a Ucrânia, após a destruição dos sistemas ucranianos Buk M-1, S-300 e cinco aviões de combate.

Confirmando a tomada de controle por parte de Moscou da cidade de Berdyansk, no sul da Ucrânia - já anunciada pelas autoridades ucranianas -, Konashenkov afirmou que a Rússia também "controla totalmente a área ao redor da usina nuclear de Zaporizhzhia", no sudeste.

Ao mesmo tempo, o negociador russo e conselheiro do Kremlin Vladimir Medinski declarou que a Moscou quer alcançar um "acordo" com Kiev nas negociações previstas para esta segunda-feira.

"Cada hora que o conflito de prolonga, cidadãos e soldados ucranianos morrem. Nós nos propusemos a chegar a um acordo, mas tem que ser do interesse das duas partes", declarou Medinski à televisão russa, antes das negociações previstas para acontecer em Belarus, perto da fronteira ucraniana. /AFP