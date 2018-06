Exército da Tailândia concorda em se reunir com líder de protestos Os comandantes do poderoso Exército da Tailândia concordaram nesta quinta-feira em se reunir no fim de semana com o líder do movimento que busca derrubar a primeira-ministra, Yingluck Shinawatra, aprofundando assim as incertezas sobre o futuro político imediato do país.