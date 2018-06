Exército da Ucrânia aperta cerco contra rebeldes O conselho do município de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou que bombardeios e tiros foram ouvidos nesta segunda-feira próximos ao aeroporto da cidade. O conflito ocorre enquanto o exército ucraniano tenta apertar o cerco contra cidades controladas pelos rebeldes pró-Rússia. Donetsk, no leste da Ucrânia, fica próximo ao local da queda do voo MH17, da Malaysia Airlines.