Exército da Ucrânia pode interferir contra protestos O líder da oposição na Ucrânia Arseniy Yatsenyuk alertou autoridades europeias sobre a possibilidade do governo utilizar o exército para esmagar os protestos contra o presidente do país, Viktor Yanukovich. Segundo o partido de oposição ucraniano, Yatsenyuk afirmou ao o chefe de Relações Exteriores da União Europeia e ao presidente e ao ministro de Relações Exteriores da Alemanha que pode ser "muito provável" que as autoridades ucranianas "recorram ao uso de um cenário de força incluindo o envolvimento do exército ucraniano".