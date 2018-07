Exército de Assad mata 45 em bombardeio Um bombardeio lançado na manhã de ontem pelo Exército sírio matou pelo menos 45 pessoas na cidade de Rastan. Sete das vítimas eram civis. Os ataques eram direcionados aos rebeldes do Exército Livre da Síria, opositor do governo que havia declarado a região "libertada" no dia 5. Rastan fica na região central da Síria, próxima à rodovia que liga a capital Damasco ao norte sírio.