Exército de EUA vê risco em saída do Afeganistão

Em depoimento separado ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, a secretária de Estado, Hillary Clinton, disse que o exército desejava, por sua vez, que mais tropas permanecessem por um período mais longo. "Acredito que seria totalmente compreensível que o comandante militar desejasse que o máximo de tropas pelo máximo de tempo", disse Hilary. "Mas qualquer comandante militar com o nível de experiência do general Petraeus também sabe que o que ele deseja é apenas parte de uma decisão e que há outros fatores em questão", observou. David Petraeus é o comandante chefe das operações no Afeganistão.

Hoje, no Congresso, os democratas lideraram as críticas ao plano do presidente dos EUA, Barack Obama, de retirar as tropas norte-americanas do Afeganistão, argumentando que o cronograma, que prevê a volta de 33 mil soldados até setembro de 2012, é lento. Ficarão no Afeganistão cerca de 70 mil soldados, que gradualmente serão retirados gradualmente nos dois anos seguintes.

"Tem sido a esperança de muitos congressistas e no país de que uma total retirada das forças norte-americanas ocorresse antes do tempo apresentado pelo presidente e continuaremos a pressionar por um resultado melhor", disse a líder democrata, Nancy Pelosi.

No Afeganistão, o presidente do país, Hamid Karzai, disse que os jovens afegãos irão defender o país com a saída das tropas norte-americanas. Ele agradeceu as forças internacionais pelo apoio prestado e disse que o "povo afegão protegerá sua terra". "A transição da segurança e a retirada das tropas estrangeiras do Afeganistão significa que as forças afegãs devem ser fortalecidas", disse Karzai do palácio presidencial. As informações são da Associated Press.