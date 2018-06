Exército de Israel mata homem na fronteira de Gaza Um palestino de 30 anos foi morto com um tiro na cabeça nesta quinta-feira perto da barreira de segurança erigida por Israel na fronteira com a Faixa de Gaza. O tiro foi disparado pelo exército israelense, disse Ashraf al-Kidra, porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza.