Exército de Israel mata palestino em Ramallah Um jovem palestino morreu na manhã de ontem ao ser atingido por disparos israelenses perto de Ramallah, na Cisjordânia, afirmaram fontes médicas e de segurança palestinas. Os soldados mataram Samir Ahmad Awad, de 17 anos, quando ele se aproximava da barreira de separação na Cisjordânia, perto do povoado de Ras Karkar, acrescentaram as fontes. Ao ser consultado, o Exército israelense não fez declarações a respeito. No sábado, os soldados israelenses mataram outro jovem palestino na Cisjordânia.