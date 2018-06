Exército de Israel mata um palestino e fere outros três

Os ataques fazem parte de uma busca por três adolescentes de Israel, que se acredita terem sido sequestrados na Cisjordânia. O governo israelense culpa a milícia islâmica Hamas pelo sequestro, mas não apresentou nenhuma prova.

Nesta sexta-feira, jovens palestinos atiraram pedras quando soldados entraram na cidade de Dura, motivando o início dos disparos do Exército, que não se pronunciou imediatamente sobre o assunto.

Um funcionário de um hospital afirmou que o jovem morreu com um tiro no peito. Outro médico informou que três palestinos foram feridos no campo de refugiados de Qalandiya. Fonte: Associated Press.