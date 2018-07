Exército de Israel prende 28 palestinos em Ramallah

RAMALLAH - O Exército israelense prendeu 28 palestinos na Ramallah, na Cisjordânia, nesta sexta-feira, 23. Entre os presos estão dois parlamentares do Hamas, segundo o grupo, que controla a Faixa de Gaza.

Segundo um comunicado do grupo, os deputados fazem parte do Conselho Legislativo da Autoridade Palestina em Ramallah. Um deles é Mahmud A Ramhi, secretário-geral do Parlamento, que vive em El Bire, cidade próxima a Ramallah, de acordo com fontes citadas pelo jornal israelense Yedioth

Aharonot.

'Frustração'

Segundo o jornal A Rissala, publicado pelo Hamas em Gaza, porta-vozes do grupo disseram que a prisão dos palestinos em Ramallah se devem à "frustração de Israel em consequência da vitória da resistência", em alusão ao cessar-fogo que colocou fim à ofensiva Pilar de Defesa, do Exército israelense.

Com Efe