Exército deixa de ser herói e vira vilão da revolução

A revolta no Egito não foi provocada pela da Tunísia. Antes de o vendedor de frutas tunisiano Mohamed Bouazizi imolar-se, em 17 de dezembro, uma manifestação já havia sido marcada no Cairo no dia 25 de janeiro, por um movimento que nasceu no Facebook com a morte, em junho, de Khaled Said, de 28 anos, espancado por policiais numa lan house. A data escolhida era o Dia da Polícia, odiada por sua brutalidade e corrupção. A rebelião na Tunísia serviu apenas de combustível.

Quando as centenas de manifestantes convergiram para a Praça Tahrir e se transformaram em milhares, a polícia não conseguiu dispersá-los. O então presidente Hosni Mubarak ordenou que o Exército apoiasse a polícia. Mas o marechal Mohamed Tantawi, ministro da Defesa, assim como os comandantes militares, recusaram-se a "massacrar o próprio povo". Protegeram os manifestantes. A polícia desapareceu. A perda do apoio do Exército selou o destino de Mubarak, que renunciou em 11 de fevereiro. Assim, a junta militar formada para conduzir a transição foi bem aceita.

A Irmandade Muçulmana, reprimida havia décadas, aproximou-se dos militares, com benefício mútuo para ambos, emprestando um ao outro prestígio e popularidade das respectivas bases. Partidos seculares e grupos liberais surgidos na Praça Tahrir também chegaram a ver momentaneamente os militares como possível barreira de contenção dos islâmicos e guardiães do Estado laico, como ocorrera na Turquia após o Império Otomano.

Conforme os meses passaram, evidenciou-se a diferença de interesses entre militares de um lado, e civis seculares e islâmicos, de outro. A junta militar protelou as eleições e não transferiu poder para o gabinete civil de transição, por ela nomeado. Logo ficou claro que as Forças Armadas trabalhavam para salvaguardar seus poderes. O estopim da nova revolta foi um esboço de Constituição, segundo o qual os militares aprovariam 80 dos 100 constituintes escolhidos pelo Parlamento eleito e teriam poder de veto sobre o texto.

Foi isso que levou a Irmandade Muçulmana a organizar a manifestação de 18 de novembro, que desencadeou a segunda fase da revolução. No dia seguinte, a polícia queimou uma dúzia de tendas deixadas pelos manifestantes na Praça Tahrir. Temerosa de um cancelamento das eleições, na qual era favorita, a Irmandade recolheu-se. Pressionados, os militares prometeram eleição presidencial para até o fim de junho do ano que vem.

A disputa de poder no Egito ganhou duas dinâmicas. De um lado, há o embate entre civis e militares; de outro, entre seculares e religiosos. Não é uma acomodação simples. Nas filas de votação, os eleitores sublinharam que queriam conciliar a liberdade recém-conquistada com a estabilidade do tempo de Mubarak. Os egípcios são conhecidos por sua paciência. Agora mais do que nunca vão precisar dela. / Lourival Santanna cobriu a revolução do início do ano, o referendo de março, a primeira fase das eleições no Egito. Também passou 8 semanas cobrindo a guerra civil na Líbia.