Exército deixa de ser herói e vira vilão no Egito

LOURIVAL SANTANNA , ENVIADO ESPECIAL / CAIRO, LOURIVAL SANTANNA COBRIU A REVOLUÇÃO DO INÍCIO DO ANO, O REFERENDO DE MARÇO, A PRIMEIRA FASE DAS ELEIÇÕES NO EGITO. TAMBÉM PASSOU 8 SEMANAS COBRINDO A GUERRA CIVIL NA LÍBIA. , O Estado de S.Paulo

Em cada país envolvido na Primavera Árabe, as Forças Armadas têm tido um papel distinto. No Egito, ele mudou radicalmente ao longo do ano. De herói das manifestações, o Exército transformou-se em vilão no segundo tempo da revolução, que coincide com as eleições parlamentares.

A revolta no Egito não foi provocada pela da Tunísia. Antes de o vendedor de frutas tunisiano Mohamed Bouazizi imolar-se, no dia 17 de dezembro, uma manifestação já havia sido marcada no Cairo para o dia 25 de janeiro por um movimento que nasceu no Facebook com a morte, em junho, de Khaled Said, de 28 anos, espancado por policiais numa lan house depois de exigir que eles se identificassem, ao ser abordado. A data escolhida era o Dia da Polícia, odiada por sua brutalidade e corrupção. A rebelião na Tunísia serviu de combustível para o movimento no Egito.

Quando as centenas de manifestantes convergiram para a Praça Tahrir e se transformaram em milhares, a polícia não deu conta de dispersá-los. O então presidente Hosni Mubarak ordenou que o Exército apoiasse a polícia. O marechal Mohamed Tantawi, ministro da Defesa, assim como os comandantes militares, recusaram-se a "massacrar seu próprio povo". Protegeram os manifestantes. A polícia desapareceu das ruas. A perda do apoio do Exército selou o destino de Mubarak, que renunciou em 11 de fevereiro. Assim, a junta militar formada pelo Conselho Supremo das Forças Armadas para conduzir a transição foi bem aceita pelos manifestantes.

A Irmandade Muçulmana, reprimida havia décadas pelo regime, aproximou-se dos militares, com benefício mútuo para ambos, emprestando um ao outro prestígio e popularidade das respectivas bases. Partidos seculares e grupos liberais surgidos na Praça Tahrir também chegaram a ver momentaneamente os militares como possível barreira de contenção dos islâmicos e guardiães do Estado laico, como ocorrera na Turquia após o Império Otomano.

Conforme os meses passaram, evidenciou-se a diferença de interesses entre militares, de um lado, e civis seculares e islâmicos, de outro. A junta militar protelou eleições e não transferiu poder para o gabinete civil de transição, por ela nomeado. Logo ficou claro que as Forças Armadas trabalhavam para salvaguardar seus poderes, que exercem desde a revolução liderada pelo coronel Gamal Abdel Nasser, em 1952. O estopim da nova revolta foi um esboço de Constituição, segundo o qual os militares aprovariam 80 dos 100 constituintes escolhidos pelo Parlamento eleito e teriam poder de veto sobre o texto.

Foi isso que levou a Irmandade Muçulmana a organizar a manifestação de 18 de novembro, que desencadeou a segunda fase da revolução. No dia seguinte, a polícia queimou uma dúzia de tendas deixadas pelos manifestantes na Praça Tahrir. Temerosa de um cancelamento das eleições, na qual era favorita, a Irmandade recolheu-se. Pressionados, os militares prometeram eleição presidencial para até o fim de junho do ano que vem.

A disputa de poder no Egito ganhou duas dinâmicas. De um lado, há o embate entre civis e militares; de outro, entre seculares e religiosos. Não é uma acomodação simples. Nas filas de votação, os eleitores sublinharam que queriam conciliar a liberdade recém-conquistada com a estabilidade do tempo de Mubarak. Os egípcios são conhecidos por sua paciência. Agora mais do que nunca vão precisar dela.