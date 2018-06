Exército diz que mísseis atingiram Israel durante trégua

O chefe da delegação palestina para as negociações com Israel, Azzam al-Ahmad, afirmou que o Hamas concordava com a extensão do cessar-fogo por mais cinco dias. No final da tarde desta quarta-feira, al-Ahmad disse que a trégua tinha como objetivo assegurar uma "atmosfera positiva" e garantiu que houve "muito progresso" nas negociações.

Um pouco mais cedo, o agente do Hamas Izzat al-Rishq disse que o grupo concordava em estender o cessar-fogo com Israel por mais 72 horas. Fonte: Associated Press.