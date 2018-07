Exército do Afeganistão precisará de ajuda após 2014 O Pentágono afirmou ao Congresso dos Estados Unidos que mesmo estando mais forte, o Exército do Afeganistão ainda precisará de formação e ajuda financeira mesmo depois de 2014, quando será concluída a missão dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).