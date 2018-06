Exército do Egito envia tropas para evitar novos protestos O Exército egípcio posicionou tropas neste sábado ao redor do Ministério da Defesa, no Cairo, para impedir manifestações na área depois que um soldado morreu e 373 outras pessoas ficaram feridas em confrontos durantes protestos na sexta-feira contra os generais que governam o Egito, a apenas três semanas da eleição presidencial.