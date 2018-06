Exército do Líbano enfrenta jihadistas na fronteira com a Síria

Tropas libanesas atacaram posições de milícias jihadistas na fronteira do país com a Síria, informaram nesta sexta-feira oficiais do governo libanês. O confronto ocorreu depois que o Exército repeliu um ataque rebelde na cidade de Ras Baalbek, no nordeste do país.

Não se sabe ao certo qual grupo iniciou os ataques em Ras Baalbek, mas militantes da frente Al-Nusra, filiada à Al-Qaeda, e o grupo extremista Estado Islâmico já conduziram ataques contra o exército libanês e milícias do grupo xiita Hezbollah na região.

"O combate ainda está acontecendo. Estamos atacando agrupamentos milicianos com artilharia e helicópteros", afirmou um oficial militar que não quis se identificar.

Em agosto, forças combinadas da frente Al-Nusra e do Estado Islâmico atacaram a cidade de Arsal, na fronteira da Síria com o Líbano, e capturaram ao menos duas dezenas de soldados. Desde então, eles já mataram quatro deles. / Associated Press