Exército do Mali retoma duas cidades com apoio francês O Exército do Mali, apoiado por tropas francesas, retomou nesta sexta-feira o controle das cidades de Konna e Diabaly. Konna fica no centro do país e perto do rio Níger. A Organização das Nações Unidas (ONU) também alertou hoje que até meio milhão de pessoas poderão fugir das suas casas por causa da luta nos próximos meses. Os soldados franceses e malineses lutaram durante uma semana para retomar Konna, cidade cuja queda nas mãos dos islamitas acabou levando à intervenção da França. A cidade fica 700 quilômetros ao leste da capital Bamako.