Exército do Sudão mata líder de grupo rebelde de Darfur O Exército do Sudão informou que suas forças mataram Khalil Ibrahim, líder do principal grupo rebelde de Darfur, em um ataque a oeste da capital Cartum. Ibrahim liderava o Movimento de Justiça e Igualdade, ou JEM, que não entrou em um acordo de paz com o governo.