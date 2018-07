Exército do Sudão mata líder rebelde de Darfur O Exército sudanês anunciou ontem a morte do líder do principal grupo rebelde de Darfur, Khalil Ibrahim. Líder do Movimento Justiça e Igualdade (MJI), ele não renunciou à violência e rejeitou assinar o acordo de paz fechado em Doha, no Catar, no ano passado, entre outros grupos armados e o presidente Omar al-Bashir.