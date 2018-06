Exército dos EUA estuda enviar mais soldados ao Iraque

A revelação foi feita após militantes do grupo extremista Estado Islâmico ameaçarem matar um segundo refém, capturado como retaliação contra os ataques aéreos dos EUA no norte do Iraque. Desde a terça-feira, jatos e drones norte-americanos realizaram dezenas de ofensivas na região.

Uma autoridade dos EUA informou que os ataques ocorreram horas depois de militantes do Estado Islâmico publicarem um vídeo mostrando o assassinato e a decapitação do jornalista norte-americano James Foley. Fonte: Associated Press.