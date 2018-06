Exército dos EUA vai treinar tropas ucranianas

SZCZECIN - As tropas militares americanas planejam treinar soldados ucranianos que lutam contra separatistas apoiados pela Rússia no leste do país. A informação foi divulgada pelo tenente-general Ben Hodges, comandante do Exército americano na Europa, durante uma visita à sede do Corpo do Exército Multinacional da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta quarta-feira, 11, na cidade polonesa de Szczecin.

De acordo com Hodges, um batalhão de soldados americanos vai treinar três batalhões ucranianos no centro de treinamento de Yavariv, na cidade de Lviv.