Exército e jovens se enfrentam na Libéria

"Nem mesmo um tiro de advertência", contou Lawrence Kollie, que disse estar presente na cena. "Eles estavam atirando diretamente na multidão." Os jovens reclamavam que não havia comida suficiente no bairro e alguns suspeitavam que ao menos uma autoridade do governo havia sido retirada da área antes do confinamento.

O conflito evidencia os sinais de que a crise de saúde pública está se tornando uma crise de segurança na Libéria, um país ainda marcado pelas tensões de uma guerra civil que durou 14 anos. O Ministro das Informações, Lewis Brown, não retornou as ligações para comentar o caso. Fonte: Dow Jones Newswires.