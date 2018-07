Exército e rebeldes entram em confronto em Damasco Tropas do governo da Síria e rebeldes entraram em confronto na capital do país, Damasco, nesta segunda-feira. A rodovia que liga o Aeroporto Internacional de Damasco com o sul da cidade chegou a ser fechada, acontecimento sem precedentes no conflito, disse Mustafa Osso, ativista baseado na Síria. "Parece haver uma nova estratégia de trazer a luta para o centro da capital", disse ele, referindo-se aos rebeldes do Exército Livre Sírio. "A capital costumava ser segura. Isso vai preocupar o regime."