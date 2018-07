Exército egípcio se mantém fiel a suas prerrogativas Durante grande parte do seu primeiro e único ano de governo, o presidente Mohamed Morsi e a Irmandade Muçulmana achavam ter subjugado o Exército do Egito, forçando a saída de generais do alto escalão e firmando um acordo com os sucessores que protegia as Forças Armadas contra uma vigilância da sociedade civil. O acordo foi encerrado esta semana.