Exército francês ataca bases islamitas no norte do Mali Novos ataques aéreos franceses bombardearam depósitos de combustível e bases de extremistas islâmicos no norte do Mali durante a noite, à medida que a intervenção militar francesa se afasta de cidades e se dirige para postos avançados dos radicais no deserto, que elevaram os temores sobre uma plataforma de lançamento subsaariana para o terrorismo internacional.