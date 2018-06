Exército francês retoma bombardeios a rebeldes O Exército francês voltou ontem a atacar posições ocupadas por rebeldes islamistas em Gao, no Mali. A cidade é um dos maiores focos de resistência dos insurgentes à intervenção da França, iniciada há um mês. A ofensiva francesa destruiu a principal sede da polícia malinesa na cidade. O prédio havia se tornado um refúgio para os extremistas do Movimento pela Unidade e Jihad na África Ocidental. O porta-voz do grupo, Abu Walid Sahraui, afirmou ontem que os jihadistas "estão em Gao e lá permanecerão".