Exército impede golpe contra premiê As Forças Armadas de Bangladesh afirmam ter impedido uma tentativa de golpe, por parte de militares amotinados, contra o primeiro-ministro do país, Sheikh Hasina. O general Muhammad Masud Razzar, porta-voz do Exército, disse que um pequeno grupo de fanáticos religiosos foi responsáveis pelo plano. Alguns dos integrantes do grupo foram identificados e serão levados a um tribunal militar.