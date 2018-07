Exército invade cidade controlada pela rede terrorista Al-Qaeda no Iêmen

SANA - O exército iemenita conseguiu nesta terça-feira, 12, entrar na cidade de Yaar, uma das fortificações da rede terrorista Al Qaeda, após duros combates nos quais morreram pelo menos 20 supostos terroristas e quatro soldados. O Ministério da Defesa iemenita informou em comunicado que os militares, apoiados por membros das tribos, entraram em Yaar depois de supostos militantes da Al Qaeda terem fugido da cidade após os enfrentamentos.

A nota não especifica se as Força Armadas do Iêmen já controlam totalmente Yaar, onde no passado os soldados conseguiram entrar em várias ocasiões mas não chegaram a tomar o controle das mãos dos terroristas. Além disso, a Marinha iemenita afundou dez embarcações da Al Qaeda no Golfo de Áden, quando navegavam rumo ao município litorâneo de Shokra, próximo a Yaar e onde se refugiaram os supostos terroristas que escaparam dessa cidade.

Há um mês, as Forças Armadas desenvolvem uma ampla ofensiva militar nas localidades de Lauder, Zinyibar e Yaar, redutos da Al Qaeda na província de Abian. No último ano, o grupo terrorista aumentou sua atividade no Iêmen aproveitando a situação de instabilidade que vive o país desde a explosão, em janeiro de 2011, das revoltas populares contra o presidente Ali Abdullah Saleh, que em fevereiro passado abandonou definitivamente o poder.