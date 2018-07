Exército invade vilas no noroeste da Síria e mata sete Tropas da Síria mataram sete civis hoje quando invadiram duas vilas na província de Idleb, no noroeste do país, afirmaram ativistas pelos direitos humanos à France Presse. Tanques tomaram posições em Mar-Ayan e Ihsem "abrindo fogo e matando pelo menos sete pessoas", afirmou um ativista na região de Jabal al-Zawiyah, onde ficam as duas vilas. "Os homens estão fugindo das vilas porque têm medo de ser presos".