Exército iraniano ataca réplica de porta-aviões dos EUA em exercício

TEERÃ - A Guarda Revolucionária do Irã empreendeu manobras de defesa aérea e naval em grande escala perto do Estreito de Hormuz, ponto estratégico militar, nesta quarta-feira, 25. Dezenas de lanchas e mísseis atacaram uma réplica de um porta-aviões americano.

A demonstração de força, exibida em rede nacional, ocorreu dias antes de um encontro entre o Irã, Estados Unidos e outras cinco potências para dar sequência às negociações sobre um acordo histórico a respeito do programa nuclear iraniano. O prazo para as conversações se encerra em junho.

As manobras, chamadas de Grande Profeta 9, ocorreram em uma importante rota marítima por onde passa um quinto do petróleo mundial. O Exército iraniano realizou exercícios similares no local em dezembro do ano passado.

O Comandante da Guarda Revolucionária, general Mohammad Ali Jafari, disse que as manobras passam uma mensagem da força do Irã para "potências extraterritoriais", em referência aos Estados Unidos.