Exército iraniano confirma que disparou dois mísseis em avião ucraniano

TEERÃ - A Organização da Aviação Civil do Irã confirmou que dois mísseis foram disparados contra o avião ucraniano que foi abatido pelas Forças Amadas Iranianas no dia 8, com 176 pessoas a bordo.

De acordo com um relatório preliminar de investigação publicado nas últimas horas, a derrubada do avião, um Boeing 737 da Ukraine International Airlines (UIA), ocorreu devido ao lançamento de dois mísseis Tor-M1.

A possibilidade de ter dois mísseis envolvidos no incidente, e não apenas um, foi adiantada pelo The New York Times, que publicou um vídeo que aparentemente mostrava o disparo de dois projéteis. /AFP