Exército iraquiano envia soldados para Síria

O governo regional semi-autônomo do Curdistão, no norte do Iraque, enviou cerca de 160 soldados de uma força de Elita do Exército iraquiano, através da Turquia para a Síria nesta terça-feira, de acordo com Fuad Hussein, conselheiro-chefe do presidente do Curdistão, Massoud Barzani.

Na semana passada, a Turquia, que até então havia negado a entrada de combatentes armados em Kobani, afirmou que ajudaria as forças iraquianas a chegarem à Síria.

O Estado Islâmico iniciou uma ofensiva na cidade fronteiriça e em vilarejos próximos em meados de setembro. Os conflitos deixaram mais de 800 mortos, de acordo com ativistas, além de levarem mais de 200.000 pessoas a deixarem o local.