Exército iraquiano recupera vilarejo-natal de Saddam Hussein

BAGDÁ - O Exército iraquiano expulsou insurgentes sunitas do vilarejo-natal do ditador Saddam Hussein como parte de uma campanha para retomar áreas do norte e oeste do país ocupadas por rebeldes, informou a mídia estatal e a polícia.

O grupo Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês) anunciou na semana passada a formação de um califado islâmico que elimina as fronteiras do Iraque e da Síria e ameaçou avançar rumo à capital iraquiana, Bagdá, para derrubar o governo central conduzido por xiitas.

Em uma contra-ofensiva, as forças do governo e voluntários muçulmanos xiitas, apoiados por helicópteros de ataque, recapturaram o vilarejo de Awja na noite da quinta-feira 3, segundo a mídia estatal, a polícia e moradores locais.

Segundo as fontes, três insurgentes foram mortos na batalha que durou uma hora e a principal unidade das forças dos insurgentes fugiu de Awja no sentido sul, pela margem leste do Rio Tigre.

O Exército disse que agora controla o trecho de 50 km (30 milhas) da estrada principal que vai de norte da cidade de Samarra - localizada a 100 km ao norte de Bagdá - para Awja. / REUTERS