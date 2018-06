Exército israelense realiza treinamento 'surpresa' na Cisjordânia

O Exército se recusou a dar mais detalhes e enfatizou que o treinamento havia sido planejado com antecedência e não tinha nenhuma ligação com qualquer tipo de operação ou ameaça à segurança da região. De acordo com a imprensa israelense, o exercício deve durar ao menos dois dias.

Cerca de 13 mil soldados da reserva receberam telefonemas neste domingo pedindo para que estejam em alerta, mas apenas três mil tiveram que se apresentar ao serviço. As forças de segurança afirmaram que diversas unidades, incluindo tropas de infantaria, estão envolvidas no treinamento. Fonte: Associated Press.