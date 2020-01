Exército israelense reforça sua presença na Cisjordânia e perto de Gaza

JERUSALÉM - O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira, 29, que vai reforçar sua presença na Cisjordânia ocupada e perto da Faixa de Gaza com "tropas de combate", no dia seguinte ao anúncio do projeto americano para o Oriente Médio.

"Após uma avaliação da situação, foi decidido fortalecer nossas divisões na Judeia e Samaria (nome dado pelas autoridades israelenses na Cisjordânia) e Gaza com tropas de combate adicionais", disse o Exército em comunicado, sem dar mais detalhes.

'Acordo do século'

O comunicado do exército israelense chega um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um plano de paz para o Oriente Médio.

Na terça-feira, 28, em discurso na Casa Branca ao lado do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, Trump propôs dar quase tudo o que Israel sempre reivindicou, ao reconhecer assentamentos judeus na Cisjordânia e prever a anexação do Vale do Jordão. Em troca, prometeu apoiar a criação de um “Estado palestino com soberania limitada”.

Nenhum representante palestino esteve presente. Tanto Mahmoud Abbas, chefe da Autoridade Palestina (AP), que administra a Cisjordânia, como Ismail Haniyeh, comandante do Hamas, que controla Gaza, rejeitaram o plano. /AFP