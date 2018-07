Exército liberta 61 imigrantes sequestrados O presidente mexicano, Felipe Calderón, disse ontem que as 61 pessoas resgatadas por soldados na região da fronteira com os EUA são imigrantes que haviam sido sequestrados por grupos criminosos. O grupo, encontrado no fim de semana, seria obrigado a trabalhar para o crime organizado. As vítimas pretendiam chegar aos EUA ilegalmente e pagaram cerca de US$ 3 mil pela travessia. No ano passado, foram encontrados os corpos de 72 imigrantes que haviam sido sequestrados, incluindo quatro brasileiros.