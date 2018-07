Exército localiza cemitério das Farc O Exército da Colômbia encontrou no Departamento de Caquetá, no sul do país, um cemitério das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no qual há mais de cem corpos de guerrilheiros, militares e civis. Segundo o general das Forças Armadas Alejandro Navas, o cemitério está localizado em Cartagena del Chairá, perto do Rio Caguán. O Departamento de Caquetá é um reduto das Farc. As autoridades creem que no cemitério possam estar os restos de sequestrados dos quais nunca se teve notícias.