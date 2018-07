Exército mata 10 militares desertores As forças sírias mataram dez pessoas ontem em Bakha, vilarejo ao norte de Damasco. Na Província de Latakia, os militares também entraram em confronto com os rebeldes. O ativista Omar Hamza afirmou que as mortes em Bakha ocorreram depois que um grupo de soldados desertou e foi perseguido por soldados de Bashar Assad até o vilarejo.