Exército mata 15 rebeldes curdas na Turquia As forças de segurança da Turquia mataram 15 mulheres rebeldes curdas em um combate no sudeste do país, informaram nesta sábado autoridades, no que se acredita ter sido o maior combate em um dia envolvendo mulheres desde que o grupo guerrilheiro começou a lutar em busca de autonomia há quase 28 anos.