Exército mata 40 em ação contra insurgentes Forças do Exército da Nigéria mataram pelo menos 40 pessoas - entre elas, provavelmente vários civis - durante uma ampla operação em uma região onde atuam rebeldes islâmicos do grupo Boko Haram. As informações foram reveladas ontem por fontes médicas. Segundo elas, militares trouxeram cadáveres de jovens na noite de quinta-feira para um hospital da região. O serviço local da BBC noticiou que moradores da cidade de Kalari relataram que os jovens foram presos e, logo em seguida, executados à bala.