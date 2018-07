Exército mata mais de 20 militantes no sul do Iêmen Moradores de uma cidade no sul do Iêmen, tomada por islamitas radicais, disseram que o bombardeio de tropas do governo matou mais de 20 militantes nos últimos dois dias. O morador Walid al-Hawshadi disse hoje ter visto extremistas levando corpos para fora da cidade de Jaar, onde os cadáveres seriam sepultados. Outros moradores fizeram relatos parecidos.