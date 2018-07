Exército mata número 2 da Al-Qaeda na região O governo do Iêmen informou ontem que o Exército do país matou o saudita Said al-Shehri, considerado o segundo na linha de comando da Al-Qaeda na Península Arábica. Shehri, ex-prisioneiro da Baía de Guantánamo, foi morto em uma operação em Hadramout, na última quarta-feira, junto com outros seis militantes da organização terrorista.