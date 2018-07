Exército mexicano liberta 61 presos por traficantes Militares do México afirmaram hoje que libertaram 61 homens mantidos em cárcere e forçados a trabalhar para uma gangue do tráfico de drogas na violenta fronteira norte do país. O exército informou que, quando os homens foram encontrados, no sábado, havia três sequestradores vigiando a casa utilizada como prisão, na cidade de Piedras Negras. Soldados descobriram o local durante uma varredura de segurança na área, que também localizou um caminhão abandonado com seis toneladas de maconha.